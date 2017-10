Vieles lief heute nicht fehlerfrei, vor allem offensiv, jedoch fand Möhlin rechtzeitig in die Spur zurück!

Es begann zäh heute Abend zuhause im Steinli vor 380 Zuschauern, erst nach fast vier Minuten fiel das erste Tor durch Manuel Csebits und danach blitzschnell der Ausgleich durch Altdorf. Nach einer frühen Zeitstrafe für Kevin Ledermann nutzte Oliver Mauron die Unterzahl und erhöhte zum 2:1.

Doch auch die Gäste wussten via Flügeltor von Fabian Auf der Maur zu glänzen. Auf der Maur brachte die Möhliner danach noch sechs Mal in Verlegenheit und war mit sieben von elf Versuchen der Topskorer der Urner. Möhlin ging nochmals durch Mauron und einem Siebenmeter von Florian Doormann in Führung, ehe Altdorf wieder ausgleichen konnte.

Vorangegangen war ein Ballverlust des Gastgebers, welcher die Gäste geschickt ausnutzten. Als dann Goalie Christian Amrein den nächsten Flügelwurf parierte, reüssierte Pascal Aschwanden im Gegenzug und markierte das 5:4 in der zwölften Minute.

Ausgleich durch Hammerwurf

Erst Florian Doormann erzielte danach mit einem Hammerwurf erneut den Ausgleich. Die nächsten Treffer fielen via Kreis von Karlo Ladan und wunderbar herausgespielt von Sebastian Kaiser.

Aber Altdorf egalisierte alle folgenden offensiven Bemühungen der Fricktaler, welche jetzt auch viel Pech einstecken mussten (parierte Würfe, Ballverluste) und etwas unkonzentriert ihr Spiel gestalteten. So übernahmen die unerschrockenen Gäste bis zur Spielmitte die leichte Führung (11:10).

Knappe Rücklage

Die knappe Rücklage bedeutete, dass Möhlin einen Gang zulegen musste, wollte es heute den Sieg einfahren. Doch die Anfangsphase war erneut nicht makellos. Als Mischa Wirthlin aber den Ball den Altdorfern wegschnappen konnte und zum 14:13 (34.) erhöhte, war die Begeisterung im Publikum wieder entfacht. Langsam übernahmen die Fricktaler das Heft und lagen in der 39. Minute erstmals mit zwei Treffern vorne.

Offensiv lief es noch nicht nach Wunsch, zu viele Bälle flogen zu unpräzise Richtung Netz. Demgegenüber kam Rok Jelovcan in Fahrt und parierte manch entscheidender Wurf der Urner. Als dann in der 47. Minute Altdorfs Spielmacher Mario Obad direkt Rot sah, nachdem er Rückraumspieler Manuel Csebits zu heftig attackiert hatte, verlor sein Team merklich an Substanz.

Regisseur Obab

Vieles lief zuvor über Regisseur Obad, weshalb sein Ausschluss die Gäste empfindlich traf. Möhlin haderte zwar noch mit den erwarteten Toren und erhöhte erst durch Maurice Meier in der 49. Minute zum 19:16. Mit einem weiteren Treffer läutete aber Mischa Wirthlin definitiv die Wende ein.

Altdorf kämpfte zwar unverdrossen weiter, aber an der stark arbeitenden Möhliner Defensive kam es nicht vorbei. Lange zehn Minuten fiel kein Gegentor, derweil Möhlin auf 23:16 erhöhte. Die Fricktaler haben heute zwar nicht ihr bestes Spiel abrufen können, aber immerhin zusammen einen Arbeitssieg errungen. Und die Gäste bewiesen Moral und kämpften bis zum Abpfiff. Schlussresultat: 24:18.

Nach vier Runden liegt der TV Möhlin ungeschlagen auf Platz drei, hinter dem führenden Baden und dem RTV Basel, welche das bessere Torverhältnis ausweisen. Weiter geht’s mit dem Auswärtsspiel gegen Horgen am kommenden Samstag!