Dort gelang ihr kein Exploit (Rang 5). Ansonsten zieren fünf zweite Plätze an Schweizer Meisterschaften den in dieser Hinsicht nicht ganz befriedigenden Palmarès. Im Gegensatz dazu brilliert Tirinzoni mit Aarau regelmässig bei internationalen Top-Turnieren. Als Nummer 4 der Team-Weltrangliste lässt sie ihre interne Konkurrenz (Baden: 13; Flims: 16) deutlich hinter sich.

«Auf dem Eis wird die Freundschaft für zwei Stunden parkiert»

Die beste WM-Bilanz des Schweizer Trios weist Binia Feltscher aus. Sie vertrat das Land 2014 und 2016 an den Titelkämpfen und kehrte beide Male als Weltmeisterin zurück. «Es wird auch diesmal eine harte Ausmarchung um den Olympia-Startplatz geben», prognostiziert die 38-jährige Bündnerin. «Wir sehen unsere Chancen durchaus. Das Bewusstsein, dass die beiden Gegnerinnen auf Augenhöhe sind, hilft aber auch, bei einem Scheitern nicht zu enttäuscht zu sein. Es wäre anders, wenn wir als haushoher Favorit antreten würden.»

Ebenfalls Weltmeister nennen dürfen sich Baden Regio und Alina Pätz. Die erst 27-jährige Limmattalerin feierte bei ihrer ersten Teilnahme als Skip 2015 gleich den Titel. In diesem März war sie erneut an der WM, musste mit Rang 8 aber eine Enttäuschung hinnehmen. «Wichtig ist, dass wir in den nächsten Monaten eine starke Saison spielen, um mit einem guten Gefühl an die Olympia-Trials zu gehen», sagt sie. Zum Konkurrenzdenken unter den drei dominierenden Schweizer Frauen-Teams meint Pätz: «Man versteht sich sehr gut. Aber auf dem Eis wird die Freundschaft für zwei Stunden parkiert.»