Die frohe Botschaft inspirierte SP-Einwohnerrätin und «We love Aarau»-Bloggerin Silvia Dell'Aquila am Mittwochnachmittag kurzerhand dazu, eine Petition zu lancieren. «Der FC Aarau Frauen gehört aufs Brügglifeld!», so die Forderung im Wortlaut. «In der nächsten Saison spielt das Team in der höchsten Liga und diese Spiele wollen wir im Brügglifeld sehen», so Dell'Aquila in ihrer Online-Petition. Binnen weniger Stunden unterschrieben 150 Personen das Anliegen. Die Aaraufsteigermädels sind definitiv hoch im Kurs. (yas)