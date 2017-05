Über 500 Zuschauer, so vermeldete es der Speaker, liessen sich an diesem milden Mittwochabend das kleine Fussballfest im Aarauer Schachen nicht entgehen. Darunter auch Stadtpräsidentin Jolanda Urech und Alessandro Ciarrocchi, der Stürmer der Aarauer Männermannschaft. Einen ganz besonderen Touch verlieh der Affiche der Besuch der FCA-Hardcorefans, die normalerweise auf der Gegengerade im Brügglifeld für Stimmung sorgen. Die Chance, wieder mal ein erfolgreiches FCA-Team zu supporten, liessen sie sich nicht nehmen. Nach dem Schlusspfiff feierten die Spielerinnen und Fans gemeinsam den gelungenen Start in die Aufstiegsspiele. Aber sehen Sie selbst im Video!

Um das Ziel "Aufstieg" zu erreichen, müssen die Aarauerinnen nach fünf Spielen einen der ersten beiden Plätze belegen. Das nächste Spiel findet am kommenden Samstag auswärts gegen GC statt. Den kompletten Spielplan der Aufstiegsrunde gibts hier.