Die EM-Dritte über 400 m Hürden trat am letzten Samstag im belgischen Oordegem erstmals in diesem Jahr in ihrer Paradedisziplin an und erfüllte die Limite für die WM in London (4. bis 13. August) mit 55,21 Sekunden im ersten Anlauf. Nun will sie in Zofingen ihre Schnelligkeit über die halbe Bahnrunde unter Beweis stellen.

Viel junge Konkurrenz

Dabei trifft Sprunger unter anderem auf die schnell in die Saison gestartete Cornelia Halbheer, die sowohl die 100 als auch die 200 m läuft, und auf ihre Trainingskollegin Sarah Atcho. Letztere ist ebenfalls mit hervorragenden Leistungen in die Saison gestartet.

Die WorldClass-Potential-Athletin hat bereits in drei Disziplinen (100, 200 und 400 m) die Limite für die U23-EM in Bydgoszcz (POL) erfüllt. Atcho wird in Zofingen auch mit der 4x100-m-Staffel der U23-Frauen im Einsatz stehen. Dieser gehören mit ihr und Ajla Del Pontegleich zwei Olympiateilnehmerinnen des letzten Jahres an.