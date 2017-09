Am 7. August 2017 erstattete die Lizenzadministration der SFL bei der Disziplinarkommission eine Anzeige gegen vier Klubs aus der Brack.ch Challenge League. Es handelte sich dabei um den FC Wohlen, den FC Chiasso, den FC Rapperswil-Jona und den FC Wil.

Die Anzeige stützte sich auf das Lizenzreglement der SFL. Die genannten Klubs hatten von den Lizenzbehörden die Lizenz für die Teilnahme an der Meisterschaft der Brack.ch Challenge League (BCL) für die Saison 2017/18 zwar erhalten, doch waren die Entscheide bei allen vier Klubs mit der Auflage verbunden, bis zum Saisonbeginn 2017/18 die Beleuchtung des Spielfelds zu verbessern.

Beleuchtung ist nicht ausreichend

Diese Auflage bezieht sich auf den Stadionkatalog B des Komitees der SFL, welcher die Anforderungen an die Beleuchtung des Spielfelds in den Stadien der BCL verbindlich festlegt. Gemäss diesem Katalog muss ein BCL-Stadion ab der Saison 2017/18 zwingend über eine Spielfeldbeleuchtung von 500 Lux vertikal verfügen und gleichzeitig bestimmte Voraussetzungen an die Gleichmässigkeit der Beleuchtung erfüllen.

Die Disziplinarkommission der Swiss Football League (SFL) verhängt Geldbussen von je 5000 Franken gegen den FC Wohlen und den FC Chiasso. Bei der Ansetzung der Busse trug die SFL beim FC Wohlen dem Umstand Rechnung, dass die Verzögerung beim Ausbau der Lichtanlage auf Umstände zurückzuführen sind, die dem Verein nicht angelastet werden können.

Ähnlich ist die Situation beim FC Chiasso, wo die Disziplinarkommission anerkennt, dass die Stadt gewillt ist, die nötigen Arbeiten zur Verbesserung der Flutlichtanlage und zur allgemeinen Modernisierung des Stadions zu veranlassen.

Verweis für Challenge-League-Neuling

Mit einer Busse von 3000 Franken wird der FC Wil belegt. Der Klub konnte nachweisen, dass die Stadt mehrmals auf die verschiedenen Mängel aufmerksam gemacht worden war.

Der FC Rapperswil-Jona kommt mit einem Verweis davon, unter Berücksichtigung der Tatsache, dass der BCL-Neuling seit der Erteilung der Lizenz III weniger Zeit hatte, die Auflagen betreffend Spielfeldbeleuchtung umzusetzen. (AZ)