Hemmi hält inne – und sagt dann: «Wahrscheinlich musste es so kommen. In dem halben Jahr als Profi habe ich gelernt, dass längst nicht alles so toll ist. Die Tage können ziemlich langweilig sein, wenn die Ausflüge zwischen den Trainings darin bestehen, in die Stadt ‹käfele› zu gehen.» Er verweist auf den ehemaligen GC- und Thun-Profi Benjamin Lüthi, der mit 27 die Karriere an den Nagel hängte und sich wie Hemmi dem Studium widmete.

Lüthi erzählte kürzlich in einem Interview von einem Schlüsselerlebnis während einer Europacup-Reise nach Island: «Ich sass da in meinem Hotelzimmer in einem schönen Land, konnte aber nichts unternehmen, sondern wartete nur auf den nächsten Fixpunkt. Du isst, schläfst und trainierst nur noch. Es klingt von aussen vielleicht cool, ist aber gar nicht so lustig, wenn du noch andere Ansprüche ans Leben hast.»

Im September beginnt Hemmi mit dem Jus-Studium in Bern sein neues Leben. Das Leben nach der kurzen Profikarriere. Wann und ob er wieder in einem Verein Fussball spiele, weiss er noch nicht. Was hingegen klar ist: «Ich werde immer mal wieder ins Brügglifeld kommen, um mir Spiele anzuschauen und dem FC Aarau die Daumen zu drücken.»