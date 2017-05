Sein Name? Leonardo de Oliveira Clemente! Sein Künstlername als Fussballprofi? Einfach nur Leo Itaperuna! Warum? Ganz einfach! Der kleine Leonardo ist am 12. April 1989 in Itaperuna geboren. In einer kleinen Gemeinde, die nordöstlich der brasilianischen Metropole Rio de Janeiro liegt.

Leo war ein Talent. Talente aber gibt es in Brasilien wie Sand am Meer. Leo startete durch und lancierte seine Profikarriere im Alter von 17 Jahren bei seinem Heimatklub Fluminense Rio de Janeiro. Ein Jahr später gab er sein Debüt in der ersten Mannschaft und erzielte seinen ersten Treffer am 30. Oktober 2007 beim 2:0-Sieg gegen Figueirense. Der Stürmer hatte eine Bilderbuchkarriere vor Augen.