Silvan Dillier, fährt man nach einem solchen Erfolg mit breiterer Brust im Feld des Giros?

Silvan Dillier: Das ist vielleicht etwas übertrieben formuliert. Ich gehöre von meinem Naturell auch nicht zum Typ «arroganter Fahrer». Aber man gewinnt tatsächlich etwas mehr Respekt. Ich erhalte vielleicht ein wenig mehr Platz, werde weniger abgedrängt.

Aber Sie werden als Konkurrent gleichzeitig auch gefährlicher!

Vielleicht ist es für mich jetzt schwieriger, in einer Fluchtgruppe zum Erfolg zu kommen. Die anderen Teams wissen, Dillier ist dabei und er kann Rennen gewinnen. Umgekehrt ist man für viele weniger relevant, wenn man nicht ums Gesamtklassement fährt.

Gab es viele Reaktionen auf Ihren Sieg?

Ja, ich habe selten in meiner Karriere so viele erhalten. Gestern zum Beispiel kam vor dem Start der ehemalige Weltmeister Maurizio Fondriest vorbei und hat mir gratuliert. Man kommt mit Personen in Kontakt, die man nicht erwartet hat.

