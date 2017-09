Ist es nicht hinderlich, dass der ehemalige Captain immer noch da ist?

Geering: Für mich war eigentlich immer klar, dass ich nicht Captain sein möchte, solange «Segi» noch dabei ist. Im Wissen, welche Rolle er in dieser Mannschaft und der ganzen ZSC-Organisation während vieler Jahre gehabt hat. Aber als man mich angefragt hatte und ich mit «Segi» alles eingehend besprechen konnte, war ich bereit für diese Aufgabe. Deshalb glaube ich nicht, dass das irgendein Problem sein könnte.

Speziell ist ja bei euch beiden, dass ihr jeweils zu Captains ernannt und nicht von der Mannschaft gewählt wurdet. Muss man sich die Akzeptanz der Mitspieler erst erkämpfen?

Moser: Eine gewisse Akzeptanz ist sicher schon vorhanden. Die Verantwortlichen haben sich ja bestimmt ihre Gedanken gemacht bei ihrer Wahl. Ich war ja auch schon vorher Teil des erweiterten Captain-Teams in Bern.

Geering: Und es ist ja auch so: Wenn ich das Gefühl hätte, dass mich das Team in dieser Rolle nicht akzeptiert, dann hätte ich das Amt sicher abgelehnt.

Moser: Das denke ich auch.

Geering: Wir sind beide schon länger in unseren Teams dabei und gehören zum Kern. Es wäre etwas anderes, wenn Simon jetzt frisch zum ZSC gekommen wäre oder ich nach Bern. Das würde nicht funktionieren. In Zürich war der Wunsch nach einer Veränderung da. Und wenn die Verantwortlichen das Gefühl haben, dass dieser Captain-Wechsel einen Teil dazu beiträgt, dann trage ich diese Entscheidung gerne mit.

Apropos Veränderung: Was braucht der ZSC und was wird denn von Ihnen erwartet in diesem Prozess?

Geering: Wir sind zweimal im Viertelfinal ausgeschieden. Wir müssen über die Bücher. Ich denke nicht, dass wir das Rad neu erfinden müssen. Ich muss mich auch selber als Captain nicht neu erfinden. Fakt ist aber, dass wir in Zürich als Mannschaft ganz einfach härter arbeiten müssen, damit wir am Tag X, also in den Playoffs, bereit sind.

Was können Sie als Captain dazu beitragen, dass das gelingt?

Geering: Mit gutem Beispiel vorangehen. Nur, weil ich jetzt einen anderen Buchstaben auf dem Trikot trage, bin ich nicht der, der in jeder Pause aufsteht und grosse Reden schwingt.

Moser: Ich sehe das ähnlich. Auch ich gehöre zu der Sorte Spieler, die auf dem Eis Vollgas geben. Wenn ich mich als Captain in die gegnerischen Schüsse werfe und Checks verteile, zieht das die Mitspieler mehr mit. Auch ich werde in der Garderobe nicht der Mann der lauten Worte sein. Bei uns in Bern verteilt sich das sowieso recht gut auf verschiedene Schultern.

Geering: Wichtig ist, dass man sich treu bleibt. Wenn man nicht besonders kommunikativ ist, muss man nicht plötzlich ein Mann der grossen Worte werden. Das wäre nicht glaubwürdig.

Wie haben Sie Ihre Vorgänger, Martin Plüss und Mathias Seger, in dieser Rolle erlebt?

Moser: «Plüssi» war eigentlich immer sehr ruhig und bedacht. Wenn es aber nötig war, dann konnte er schon so richtig auf den Tisch hauen. Und wenn das passierte, dann hat man auch zugehört.

Geering: «Segi» war auch nicht der, der in jeder Pause grosse Reden geschwungen hat. Er hat, seinem Naturell entsprechend, schon mehr gesprochen. Aber mehr als Motivator. Was bei ihm – und sicher auch bei «Plüssi» – markant ist, ist sein unbedingter Einsatzwille. Er ist immer voller Leidenschaft am Werk.