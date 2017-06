Aber Ajeti verspricht, ein grosses Geschäft zu werden. Einerseits, weil er ziemlich regelmässig das Tor trifft. Andererseits, weil er mit 20 noch sehr jung ist. Denn: Kein Spielertypus ist auf dem Transfermarkt begehrter als ein junger, talentierter Stürmer.

Keine Spieler im zweistelligen Millionbereich

Vielleicht vernebeln die imaginären Euro-Millionen den St. Gallern etwas die Sinne. Vielleicht träumt man bereits in Embolo-Dimensionen. Für ihn, gleich alt wie Ajeti, bezahlte Schalke 28 Millionen Franken an den FCB. Aber: Es ist ein Trugschluss, zu glauben, ein Spieler – auch wenn er noch so talentiert ist – würde für einen zweistelligen Millionenbetrag den Kybunpark verlassen.

Dafür fehlt dem FC St. Gallen das Standing. Denn Spieler, für die 10 Millionen und mehr ausgegeben werden, müssen erst ihre internationale Tauglichkeit bewiesen haben. Wahrscheinlicher ist deshalb, dass die besten St. Galler erst zum FCB gehen, ehe sie ins Ausland wechseln.

Im Fall von Ajeti scheint alles klar. Der Spieler will, der FCB will und St. Gallen sträubt sich nicht grundsätzlich gegen einen Verkauf. Aber eben: Es soll ein fetter Gewinn erwirtschaftet werden. Doch in der Ostschweiz dämmert den Verantwortlichen, dass es mit dem grossen Reibach nicht einfach wird. Warum?