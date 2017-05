Kennen Sie Pascal Erlachner? Nein? Er ist Schiedsrichter, startete seine Karriere 2004 und arbeitete sich während der vergangenen 13 Jahre sukzessive bis an die Spitze des nationalen Fussballs. Heute leitet der 37-jährige Solothurner regelmässig Spiele der Super und Challenge League und zählt zu den Top 10 der Schweizer Schiedsrichter. Erlachner ist Schiedsrichter mit Leib und Seele. Aber er ist auch nur ein Mensch. Mal pfeift er die Spiele gut, mal etwas weniger gut, mal sogar schlecht.

Zur Sache: Pascal Erlachner leitete am Samstag den Abstiegsgipfel zwischen dem FC Vaduz und den Zürcher Grasshoppers. GC siegte im Rheinpark Stadion mit 4:2. So stehen die Liechtensteiner fünf Runden vor Schluss im Kampf gegen die Relegation in die Challenge League mit dem Rücken zur Wand.