Wenn sie so auftritt, erinnert Lara Gut an eine Malerin, die sich auf der Leinwand selbst porträtiert. Das Bild, das entsteht, ist ihres und nicht fremdgezeichnet. Sie hat die Kontrolle. «Ich liebe Pläne, ich mag es, Pläne zu ändern. Aber ich mag es überhaupt nicht, keinen Plan zu haben», sagt sie. Das spontane, nicht planbare Gespräch? Ein Graus! Die Tessinerin will die Leitplanken selbst setzen und die Kontrolle haben.

Ihre Herausforderung

Darum mag Lara Gut auch Facebook und Co. In den sozialen Medien kann sie sich so darstellen, wie sie es will. Sie kann zeigen, was sie will und schreiben, wie sie will. «Es ist für mich ein sehr guter Weg, meine Fans an meinem Leben teilhaben zu lassen», sagt sie. Zumindest an dem Teil des Lebens, den sie teilen will. Ähnliches gilt für die Kolumne, die sie in der Zeitung «Le Matin» schreibt. Als Autorin kann sie sich selbst beschreiben. Das hat viele Vorteile.

228 Tage lang hat sie nach dem Unfall an der WM in St. Moritz nicht mit den Medien gesprochen. «Jeder Athlet, jede Athletin hat eine persönliche Herausforderung. Einer liebt vielleicht Süssigkeiten zu sehr. Meine Challenge war schon immer die Medienarbeit», sagt sie. Umgekehrt ist aber auch die Arbeit mit ihr für die Medien eine Herausforderung. Nicht wenige Reporter klagen und wünschen sich mehr Feuz in Gut. Der Berner spricht meist frei von der Leber. Lara Gut hingegen plant, bevor sie teilt. Sie verrät genau so viel Privates, dass es sie interessant macht, aber nie mehr als nötig.

Nach zehn Jahren im Fokus ist sie ein Profi der Selbstinszenierung. Die Pressekonferenz in Zermatt hat sie live via Facebook übertragen. Über 30 000 Menschen haben zugeschaut und ihre Fans können noch Monate später nachhören, was sie gesagt hat. Sie hält den Aufwand so gering wie möglich, gerade weil sie die Medienarbeit nicht mag. Persönliche Interviews gibt sie sehr selten. Warum auch etwas mehrmals erzählen, wenn einmal öffentlich reicht? Mit diesem Sonderzug fährt sie ziemlich gut.