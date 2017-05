Die Schweden sind im Durchschnitt vier Zentimeter grösser und fünf Kilo schwerer, sie haben das beste Box-Play dieser WM (Schweiz 6.) und so viele NHL-Spieler im WM-Team (19) wie noch nie – einer der drei, die nicht in der NHL unter Vertrag stehen ist Zugs Carl Klingberg.

Aber es gibt auch eine optimistische Sicht der Dinge.

Patrick Fischer sagt: «Eigentlich müssten uns die Schweden liegen». Vor einem Jahr verlor er bei seiner ersten WM als Nationaltrainer im zweitletzten Gruppenspiel gegen die Schweden erst nach Penaltys (2:3). Mit der Bezeichnung «eigentlich» weist er vor allem auf die defensiven Qualitäten des Viertelfinalgegners hin. Und im Tor steht mit Henrik Lundqvist (NY Rangers) einer der besten Goalies der Welt.

Aber das Powerplay der Schweden (10. der WM) war bisher ähnlich durchschnittlich wie das der Schweizer (11.) und die Mannschaft ist jung. Das Durchschnittsalter (27) ist gleich wie bei den Schweizern.

Rechnerisch stehen die Chancen gut

Ein bisschen Hoffnung gibt es auch aus der Geschichte. Ganz chancenlos waren wir in der Vergangenheit gegen die Schweden nicht – aber es waren halt nicht «Alles-oder-Nichts-Spiele». Hier ein paar Beispiele: Am 19. Januar 1935 putzten wir die Schweden im WM-Eröffnungsspiel in Davos 6:1 vom Eis und wurden WM-Zweite. 1948 besiegten wir auf dem Weg zu olympischer Bronze in St. Moritz Schweden mit 8:2. Aber da waren die Schweden noch nicht die Hockey-Weltmacht von heute.

Und in bedeutungslosen Gruppenpartien besiegten wir 1993 in München Titelverteidiger Schweden 6:4 und stiegen am Ende ab. 2008 gelang uns in Quebec City in einem Gruppenspiel ein 4:2-Sieg.