Wann verspürten Sie diesen Druck?

Das war in meiner Zeit bei Chacaritas. Wir spielten eine fantastische erste Saison, und danach waren die Erwartungen riesig. Wir hatten es sogar in die Copa Libertadores geschafft. Die zweite Saison war dann aber richtig schlecht. Das war das erste Mal, dass ich diesen Druck verspürte.

Nicht das letzte Mal, oder?

Nein, nein. Als ich zum ersten Mal nach Basel kam, war es gleich. Vor allem in den ersten eineinhalb Jahren unter Christian Gross. Ich konnte anfangs erneut nicht gut damit umgehen, irgendwann wurde es besser. Dann wechselte ich zu Besiktas und die Erwartungen waren einmal mehr riesig. Ich war ihre neue Nummer 10 und sollte einen Spieler namens Sergen Yalçın ersetzen. Für sie war er wie Messi – und ich trat an seine Stelle.

Mit Erfolg?

Anfangs nicht. Es war das dritte Mal, dass ich gegen den Druck spielen musste, und das dritte Mal, dass ich nicht damit umgehen konnte.

Ihre Vorrunde war viel besser als Ihre Rückrunde. Der Druck kann kaum schuld sein.

Wenn ich mich zurücklehnen kann, spiele ich nicht so gut. Druck kann also auch Motivation sein, genauso wie Kritik. Man will dann mit aller Kraft das Gegenteil beweisen. Warum es nicht mehr so lief? Fussball ist komplex. Sekundenbruchteile entscheiden über Erfolg oder Misserfolg. Ein Pass, ein Schuss. Kleine Dinge machen den Unterschied aus. Aber ja, wir hatten einen grossen Vorsprung und ich wusste, dass ich noch eine Saison mehr zu spielen habe und Energie sparen muss (lacht).

Verlangt Ihnen der Fussball denn so viel mehr ab als früher?

Ja, sehr viel mehr. Im Kopf geht es mir gut, ich habe grosse Lust, aber körperlich spüre ich es. Heute hat es so viele junge Spieler, die viel schneller sind als du selbst. Zum einen, weil das Spiel schneller geworden ist, zum anderen aber auch, weil ich langsamer geworden bin. Und sind wir ehrlich: 20-Jährige spielen am liebsten gegen die 35-Jährigen, weil sie schneller sind. So ging es mir auch. Die einzige Ausnahme ist da Walter Samuel, gegen ihn spielte niemand gerne.