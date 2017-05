Am Wochenende fand in Fribourg die zweite Austragung der Swiss Karate League (Qualifikationsturnier) statt. Am Start auch die Karate Leistungssportler/innen des regionalen Karate-Stützpunktes vom Budo Sport Center. Fünf Gold- und drei Silbermedaillen, neun Bronzemedaillen sowie 3. Rang im Medaillenspiegel der Vereine war die Bilanz für die Karate-Nachwuchssportler/innen aus dem Baselbiet.