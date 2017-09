Auch die Wettkämpfer/innen des Budo Sport Center Liestal nahmen an diesem Turnier teil und erzielten 5 Gold-, 7 Silber- und 6 Bronzemedaillen sowie 2 Punkteränge (2x Rang 5).

Wie bereits in den ersten beiden Qualifikationsturnieren in diesem Jahr konnten sich die Leistungssportler/innen (LSF BL) vom Budo Sport Center Liestal durchsetzen und holten mit Maurice Rösch (Kata Herren Elite/U21), Kevin Wagner (Kumite Herren Elite +84kg), Sascha Rösch (U18 Kumite Herren -76kg) und Vincenzo Gaetani (U14 Kumite Knaben -37kg) erneut gegen die starke Konkurrenten/innen in ihren jeweiligen Disziplinen und Kategorien am letzten Qualifikationsturnier der Saison jeweils die Goldmedaille.

Starke Vereinsleitung des Budo Sport Center

Mit Ramona Brüderlin (Kumite Damen Elite +68kg), Alessandro Sama (Kumite Herren Elite -84kg), Kevin Wagner (Kumite Herren U21 +84kg), Mia Kadoic (Kumite Damen U21 +68kg), Laura Sama (Kumite Damen U18 +59kg), Jonathan Müller (Kumite Herren U18 -61kg) und Colin Knus (Kumite Knaben +37kg) standen sieben weitere Kämpfer/innen vom BSC Liestal in den Finals und holten die Silbermedaille.

Nebst den 12 Finalteilnahmen mit 5 Gold- und 7 Silbermedaillen konnte noch 6 Bronze-Medaillen via Trostrunde erzielt werden.

Das Budo Sport Center erkämpfte sich total 18 Podestplätze und 2 Rangierungen im Kampf um Bronze (5. Plätze) und belegte im Medaillenspiegel der Vereine den 3. Schlussrang. (PD)