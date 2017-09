Organisator sind die Starwings und der CVJM Birsfelden in Zusammenarbeit dem Kantonalen Sportamt Baselland. Das J+S-Turnier, das bis 2003 in Liestal ausgetragen wurde, ist das grösste und äl­teste Turnier in seiner Form.

In fünf Kategorien (U20, U17, U15, U13 und neu U11) werden Jungs und Mädchen (in den zwei jüngsten Kategorien sind Mixed-Teams erlaubt) in der Sporthalle Birsfelden, gleichzeitig auf drei Spielfeldern, die Korbjagd 2017/18 eröffnet.

Am Start sind mehrheitlich die regionalen Vereine des Basketballverband Nordwestschweiz (BVN) sowie der BC Alte Kanti Aarau und der BC Moutier.

Gespielt wird sams­tags bereits ab 9.15 Uhr und am Sonntag schon um 7.30 Uhr. Im Einsatz werden auch alle (jungen) Schiedsrichter-Kandidaten des BVN stehen. Ein Restaurationsbetrieb in der Sporthalle ist gewährleistet.