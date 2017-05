Urs Fischer ist ein Mensch mit Prinzipien. Die lebt er und pflegt, sie sind nicht umzustossen. So werden beispielsweise Fragen nach einer Nomination eines Spielers für die Startelf mit einem «ist möglich» beantwortet. So wird normalerweise nur über das nächste Spiel gesprochen, weil «der Fokus komplett dort liegt». Und so wird die Mannschaft eigentlich nie auf mehr als fünf Positionen verändert.

Wer letzteres Prinzip des Cheftrainers des FC Basel kennt, der staunte am Sonntag nicht schlecht. Gleich auf acht Positionen rotierte Fischer. Stammkräfte und Dauerläufer wie Michael Lang fanden sich auf der Bank wieder, oder im Falle eines Luca Zuffi, Tomas Vaclik oder Manuel Akanji, nicht einmal im Aufgebot. «Wir haben den einen oder anderen Spieler, der sich schwer tut mit dem Kunstrasen. Die muss man nicht extra belasten, damit sie am Ende Schmerzen haben», erklärt Fischer den grossen Umbau seiner Startelf.

Und liefert als Ergänzung noch den Hauptgrund: «Das würde keinen Sinn machen, vier Tage vor dem Cupfinal.» Dieser Cupfinal. Gegen die Cup-Übermannschaft aus Sion. Er geistert schon lange in den Köpfen herum. Seit der FCB den Einzug in den Final in Winterthur sicherstellte. «Und vor allem, seit wir die Meisterschaft in Luzern klar gemacht haben», wie Fischer sagt.

Final im Hinterkopf

Seither sind vier Spiele vergangen. Keines davon konnte der FCB gewinnen. Nach drei Unentschieden in Serie gab es am Sonntag die zweite Saisonniederlage. Eine, die zu verkraften ist, wie Davide Callà sagt: «Wir wollten eine gute Leistung zeigen und gewinnen. Das wollen wir immer. Jetzt hat es aber nicht geklappt.»

Die Gründe, die sieht auch er im immer näher kommenden Cupfinal. «Es ist tatsächlich so, dass momentan andere Dinge wichtiger sind. Ich denke schon, dass dieses grosse Highlight, dieser Final, im Hinterkopf ist. Das ist auch menschlich.»