Zahlreiche Schweizer Triathlon Hoffnungen massen sich, bei kühler aber meist trockener Witterung, im Sportbad St. Jakob am 14. Erdgas Aquathlon Basel. Insgesamt waren rund 160 Athleten in 12 verschiedenen Kategorien im Bad und an der Birs unterwegs. Die jüngste Teilnehmerin war gerade mal sieben Jahre alt.