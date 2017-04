Dass in der aktuellen Situation auch das Spiel gegen den BSV Stans eine schwierige Sache werden wird, war allen vor dem Einlaufen klar. Aber die Baslerinnen zeigten von Anfang an eine engagierte Darbietung und konnten vor allem in der 1. Halbzeit die Spielerinnen des BSV Stans in Schach halten. Die Abwehr spielte ganz gut und bis Mitte der 1. Halbzeit lag Basel mehrheitlich in Führung. Erst so ab der 20. Minute bekam Stans das Spiel besser in den Griff und sie konnten mit einem 16 : 14 in die Pause gehen.

Die 2. Halbzeit verlief mehr oder weniger ausgeglichen, der BSV Stans lag aber während der gesamten Zeit immer leicht in Führung. Es gelang den Baslerinnen nicht mehr, das Spiel zu kehren, obwohl sehr viel probiert wurde. So endete die Partie mit einem knappen, nicht unverdienten Sieg für den BSV Stans, was für Basel den definitiven Abstieg aus der SPL 1 bedeutet.