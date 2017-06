Da sitzt er also, klatscht und die Tränen laufen ihm über die Wangen. FCB-Präsident Bernhard Heusler übermannt von den Gefühlen. Es ist sein letztes Spiel an der Spitze des Serienmeisters – und eben sind die Fans auf den Platz gestürmt.

Die gesamte Muttenzerkurve. Wie damals am 13. Mai 2006, am Tag der Schande von Basel, als der FC Zürich dem FCB in letzter Sekunde den Meistertitel vor der Nase wegschnappte. Wüste Ausschreitungen mitten auf dem Platz. Unter den schockierten Augen der ganzen Schweiz.

Am Freitagabend kommen sie in freundlicher Absicht. «Chapeau Bärni», steht auf dem Banner, das die FCB-Fans vor sich hertragen. Oben über der Kurve: «Miteme Fäldsturm hets aagfange – miteme Fäldsturm hörts uff».

Hühnerhaut-Atmosphäre im Joggeli

Damals im Frühling 2006 trat Heusler erstmals öffentlich in Erscheinung. Am Freitagabend sein letztes Spiel als FCB-Präsident. Die Fans stehen auf dem Platz, skandieren: «Bärni zünd emol». Heusler schwenkt die FCB-Fahne und schüttelt den Kopf. Er kann kaum glauben, was hier geschieht. Der Kreis schliesst sich.

Hühnerhaut-Atmosphäre im Joggeli. Längst sind die Fans wieder auf den Rängen. «Olé, super FCB», dröhnt durchs Stadion. Jetzt stehen alle. Alle klatschen. Kaum geht’s weiter schiesst Seydou Doumbia das 3:1 für den FCB, sein 20. Tor diese Saison. Torschützenkönig.