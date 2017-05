«Es ist ein grossartiges Gefühl», sagt Joel König direkt nach dem Meistertitel. «Es ist mein erster Titel in der Mannschaft», sagt er. Zuvor hat König bereits einige Erfolge als Individualspieler feiern können, so unter anderem den U19-Schweizermeistertitel. «Es ist anders, wenn man in der Mannschaft gewinnt. Man ist eine Familie, aber der Druck ist auch anders. Man spielt plötzlich nicht mehr nur für sich, sondern auch für alle anderen. Der Druck ist dadurch höher.»

Die besten Bilder der Finalissima: