Die LG athletics.baselland belegte bei den SVM-Finals im luzernischen Hochdorf mit den Frauen in der Nationalliga C und den Männer in der Regionalliga A jeweils den dritten Rang. Der TV Riehen holte sich in der Regionalliga B mit den Männern den Titel und mit den Frauen den zweiten Platz.

Zwei Kantonalrekorde Basel-Stadt