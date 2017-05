In der 33. Runde der Super League traf der FC Basel im St. Jakob-Park auf den FC Sion. In dieser Saison ging stets der FCB als Sieger vom Platz und auch am Donnerstag konnte er als Favorit in die Partie gehen. Doch die Partie endete mit einem 2:2-Unentschieden. Der Cupfinal verspricht Spannung.