Für den 19-jährigen Neo U-20 Nationalspieler wurde beim Swiss League Club Ticino Rockets eine B-Lizenz gelöst. „Dario wird im Tessin die Möglichkeit geboten, viel Eiszeit zu haben und Verantwortung zu übernehmen, so kann er wichtige Erfahrung sammeln“, sagt Sportchef Olivier Schäublin. Dario trainiert bereits im Tessin und wird am nächsten Samstag im Auswärtsspiel gegen den HC Sion nochmals in unseren Reihen spielen.