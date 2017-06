«Das Penaltyschiessen ist immer eine Lotterie, doch der Sieg des FC Concordia ist nicht unverdient», brachte es Marco Cecere auf den Punkt. Der Trainer des FC Reinach haderte vor allem damit, dass sein Team den frühen 1:0-Vorsprung nicht lange halten konnte. «Bei diesen heissen Temperaturen wäre es ein grosser Vorteil gewesen, mit einer Führung im Rücken den Gegner laufen zu lassen.»

Das 1:0 für den FCR hatte Luca Sarro in der 6. Minute nach herrlichem Steilpass von Patrick Zenhäusern besorgt. Nur 13 Zeigerumdrehungen später war Sarro auch für den Ausgleich verantwortlich, weil Gian Luca Di Simone an einem Rückpass des Flügels vorbei schlug. Der Goalie blieb aber in der Folge tadellos und hatte mit einer spektakulären Parade gegen einen Weitschuss von Edon Basha (33.) seinen Anteil daran, dass bis zur Pause keine Tore mehr fielen.