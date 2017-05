Luca Zuffi? Taucht nicht auf. Marc Janko? Keine Lust. Matias Delgado? Hat keine Zeit, weil er in der Physio ist. Also bleibt es an Renato Steffen, zu erklären, wieso der FC Basel im ersten Heimspiel als Meister nur ein 3:3 gegen den FC Thun geholt hat.

Sichtlich enerviert taucht der meistgefoulte Spieler der Partie in der Mixed Zone auf. «Wenn man so spät noch den Ausgleich kassiert, dann fühlt es sich schon wie eine Niederlage an», sagt Steffen und spricht das 3:3 in der Nachspielzeit an. Dass der FCB in diesem Spiel aber überhaupt einmal in Führung gehen würde, daran glaubten nach dem Spielverlauf die wenigsten.

Zweimal geraten die Basler in Rückstand, können zwar zweimal ausgleichen. Aber der Meister ist über weite Strecken schlechter als der Tabellensiebte. Es behagt dem FCB nicht, dass der Gast hoch presst. «Uns hat in einigen Situationen die Präzision gefehlt», meint Steffen und spricht die unheimlich vielen Ballverluste an, die nach dem Abpfiff auch Cheftrainer Urs Fischer bemängelte.

Die Gratwanderung mit der Spannung

Es sind die Folgen einer bereits entschiedenen Meisterschaft. Folgen, gegen die der FCB zwar anzukämpfen versucht, aber offensichtlich ohne Erfolg. «Das Denken, wenn man schon Meister ist, ist vielleicht schon ein anderes, als wenn man es noch nicht ist», gibt Steffen zu. Wäre man noch nicht Meister, dann «würden wir es bis zur 95. Minute durchziehen. Dass das aber mit dem Wissen der bereits gefallenen Entscheidung nicht so ist, haben wir schon in Lugano gesehen (der FCB verschenkte eine 2:0-Führung, Anm. d. Red.). Solche Spiele geben wir normalerweise nicht mehr aus der Hand.» Aber es sei nun einmal im Unterbewusstsein.

Das 3:3 gegen Thun in Bildern: