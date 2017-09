«Wir müssen uns vor Benfica nicht verstecken», hatte Arjan Peço vor dem UYL-Heimspiel gegen den portugiesischen Grossclub gesagt. Der U19-Trainer des FC Basel sollte recht behalten, denn sein Team begegnete dem Favoriten auf Augenhöhe. Dennoch mussten sich die Basler nach 94 intensiven Minuten mit einem 2:2-Remis begnügen.

«Es ist schon komisch. Da haben wir die spielstarken Portugiesen gut im Griff, dafür kassieren wir zwei Tore nach Standards», musste Peço schmunzeln. Beide Male war es Innenverteidiger João Fernandes gewesen, der per Kopf getroffen hatte; in der 22. Minute nach einem Corner und in der Nachspielzeit nach einem Freistoss.

Rotblau liess nur wenig zu

Aus dem Spiel heraus liessen die Rotblauen dagegen nur wenig zu. Die Lissaboner konnten zwar oft ihre technischen Fähigkeiten aufblitzen lassen, fanden aber insgesamt nur wenig Räume in der letzten Zone vor. Hinzu kam, dass die Basler zumeist ein wirksames Pressing aufzogen und bei Ballgewinn gut umschalteten. Immer wenn schnell und direkt die Tiefe gesucht wurde, kam es zu gefährlichen Offensivszenen. Eine davon nutzte Daniele Vesco, der nach herrlicher Kombination allein von Benfica-Goalie Daniel Azevedo zum 1:1 traf (32.).