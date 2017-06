Vor der Partie wurde es emotional. Die Spieler von Bubendorf bildeten ein Spalier für Reinach und gratulierten ihnen mit dieser tollen Geste für das Geleistete. Danach folgten Dankesworte für verdienstvolle Staff-Mitglieder des Heimteams. Trainer Marc Wahl beendet seine Tätigkeit und wird künftig nur noch als Sportchef arbeiten. «Ich habe jeweils sehr viel Zeit investiert, da wird es vermutlich schon etwas seltsam sein, wenn ich viel Freizeit habe. Ich freue mich jedoch darauf, gehe im September gleich mal vier Wochen in die Ferien und kann nachher hinter dem Tor als Zuschauer die Spiele geniessen.» Da er sich aber die eine und andere Träne aus den Augen wischen musste, wird klar, dass der Schritt weg vom Team, das «in dieser Form praktisch komplett beisammen bleiben wird», nicht so einfach sein dürfte.

Beide Trainer, Wahl und Marco Cecere, wollten die letzte Begegnung nicht verlieren. Für die Oberbaselbieter wurde es jedoch schwierig, fehlten doch einige Spieler. Zudem musste nach nur 20 Minuten der junge Boas Tschopp nach einem Zusammenprall mit Reinachs Tim Leuenberger mit blutender Nase ausgewechselt werden. Immer wieder gingen auf der Ersatzbank die Blicke auf die Handys. Unmittelbar nach Reinachs 2:0 gab es plötzlich Jubel auf der Bubendörfer Bank. «Unsere zweite Mannschaft kämpfte praktisch parallel zu unserem Match in Möhlin gegen den Abstieg in die 4. Liga. Sie brauchten einen Punkt und holten den mit einem 3:3», erklärt Wahl das doch etwas erstaunliche Verhalten.

Doch auch beim Gast aus Reinach wurden die Handys eifrig gezückt rund um die Ersatzbank. Da galt das Interesse ebenfalls der zweiten Mannschaft, die dank eines 2:0 Erfolges beim SC Münchenstein in die 3. Liga aufsteigt. Auf dem Feld ging es in der zweiten Hälfte noch um ein Privatduell. Patrick Zenhäusern und Sven Jegge kämpften um den Titel des besten Torschützen. Dank zweier Tore von Jegge und einem von Zenhäusern sind die beiden nun mit je 20 Toren gleichauf. Chancen, alleine in Front zu gehen, hatten beide, doch der stark spielende Sascha Wieland im Tor von Bubendorf hatte etwas dagegen.

Für Cecere war nach dem Spiel die Welt in Ordnung. «Wir haben zwar noch den Cupfinal vor uns, aber jetzt sollen alle mal feiern. Ich weiss, dass bei den Ersatzspielern je länger das Spiel dauerte, zusehends weniger Konzentration vorhanden war. Aber man muss auch mal ein Auge zudrücken können. Wir hatten viel Ballbesitz, taten uns aber schwer, auch weil wir die Spannung nicht ganz aufbauen konnten. Mich freut auch, dass wir jetzt die meisten Tore erzielt haben und mit 29 am wenigsten kassiert haben.»

Cecere streicht trotz der Festlaune hervor, dass dieser Erfolg nicht selbstverständlich sei. «Bei uns laufen viele Spieler an Krücken und in den letzten Partien fielen auch unsere Leistungsträger teilweise aus. Wir haben ein grosses Kader und dank dem, dass wir die Jungen immer fördern, konnten sie einspringen, als es notwendig wurde.» Cecere wird auch eine Stufe höher das Team trainieren. Sein Assistent Ivano Biancavilla jedoch gab seinen Abschied. Er will selbst als Cheftrainer arbeiten. Im Hintergrund muss man sich auf die Suche nach Verstärkungen machen, denn man wollte nicht aufsteigen, um dann von Beginn weg gegen den Abstieg zu kämpfen.