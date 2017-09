Wie immer zu Beginn einer Meisterschaft weiss ein Team noch nicht so recht, wo man steht. Insbesondere, wenn man wie Basel nun in einer neuen Liga und gegen einige neue Gegner spielen wird. Der heutige Gegner Wiki-Münsingen ist jedoch ein alter Bekannter aus der früheren 1. Liga Gruppe.

Ebenfalls normal ist bei einem ersten Ernstkampf die Nervosität, was nach dem Spiel auch Nando Jeyabalan bestätigte:» Am Anfang war viel Nervosität im Spiel. Zudem machten wir viele individuelle Fehler. Da gibt es sich noch einiges zu schaffen für uns. Aber es war wichtig, dass wir mindestens die zwei Punkte mitnehmen konnten.».

Basel hatte Mühe Anfangs in Spiel zu finden. Die vielen Strafen waren da auch nicht förderlich. Doch das Boxplay funktionierte glücklicherweise einwandfrei. Viele Angriffe der Berner konnten im letzten Moment unterbunden werden. Und wenn mal ein Puck Richtung Basler Tor segelte, stand da mit Damian Osterwalder ein sicherer Rückhalt.

Die Berner waren die spielbestimmende Mannschaft, Basel zeigte sich gefährlich bei Kontern über ihre schnellen Stürmern. So war es kein Wunder, dass die ersten zwei Tore durch Jeyabalan und Rohrbach nach Gegenangriffen erzielt wurden.

« Ich habe gesehen, dass Justin Cueni auf der Seite läuft und habe gedacht, ich mache Druck aufs Tor. Man weiss ja nie, wo die Scheibe hinspringt. Schlussendlich war es der perfekte Pass gewesen und ich hatte nur noch das leere Tor vor mir.»

Nach diesem Tor spielte Basel plötzlich befreit auf. Mehrere Tormöglichkeiten folgten. Eine davon konnte Dario Rohrbach, der Beste Basler Stürmer an diesem Abend, mit seinen Sololauf erfolgreich abschliessen. Bis zu Drittelsende war dies die beste Phase im Basler Spiel, obwohl man beim Pfostenschuss in der 34. Minute noch etwas Glück in Anspruch nehmen musste.

Dem 2:1 Anschlusstreffer durch den ex Basler Pascal Marolf in der 47. Minute war eine unglückliche Basler Aktion vorausgegangen. Die Berner erhöhten nun nochmals den Druck und kamen drei Minuten vor Schluss zum nicht unverdienten Ausgleich durch Joch.

Als 27 Sekunden vor Spielende Jonathan Ast auf die Strafbank geschickt wurde, war noch zittern angesagt, um zumindest einen Punkt zu gewinnen. Dass es schlussendlich Zwei wurden, war der den guten Penaltyschützen Gfeller, Rohrbach und Marco Vogt zu verdanken.

Nächsten Samstag darf der EHC Basel wieder einmal in Chur antreten. Ein spezielles Spiel auch für Jeyabalan, der letzte Saison mit Arosa gegen Chur einige Bündner Derbys spielen konnte und nun in Basler perfekt aufgenommen wurde und sich sehr wohl fühlt. «Ich bin sicher motiviert, aber das bin ich gegen anderere Mannschaften auch. Es müssen einfach drei Punkte her!»