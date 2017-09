Auch an Trainer Reto Gertschen nagt die Niederlage: «Wir hatten in der entscheidenden Phase zwei, drei individuelle Fehler gehabt, die der Gegner ausgenützt hat.» Für das Spiel am Samstag wünscht er sich, dass wieder einfacher Hockey gespielt wird. «Wir hatten zeitweise ein Durcheinander in der eigenen Zone, da waren die Aufgaben nicht mehr klar. Das müssen wir nun in den verbleibenden Trainings diese Woche ausmerzen.»

Die Revanche findet am Samstag, 30. September, um 20.15 Uhr statt.