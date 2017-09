Natürlich war das Auftaktprogramm happig. Mit Partien gegen die Nachwuchs-Teams aus Luzern und Zürich (Grasshoppers). Mit der Auswärtspartie in Münsingen und dem verlore­nen Auftaktmatch auf dem Buschweilerhof gegen Baden. Die Quintessenz davon ist, dass der Basler Quartierverein drei Zähler aufweist und Rang 11 belegt. Eine Bilanz, die (noch) keine Panik auslöst, aber – nicht unerwartet – Handlungsbedarf geweckt hat. Drei neue Offensivspieler (siehe unten) sollen für mehr Qualität, vor allem aber Tore und demzufolge Punkte sorgen.

Zu viele Defizite

„Das finale Skore geht in Ordnung. Ich diskutiere nicht über Eventualitäten. Die Resultate und die Tabelle lügen nie“. Black-Trainer Samir Tabakovic ist kein Mann, der die Schuld für Verlustpartien beim eigenen Pech, dem Glück des Rivalen oder gar beim „Schiri“ sucht. „Einige unserer Spieler erfüllen ihre Aufgabe nicht. Wir lassen gefährliche Standards, das Mittelfeld ist nicht in der Lage, eine Partie zu kontrollieren und im Angriff sind wir zu wenig effizient“, so der Bosnier.

Dem Führungstor der Gäste haftete der Makel an, dass der öffnende, wunderschön ge­spielte Ball von Sergio Henzi auf den links aussen freilaufenden Marc Du Buisson diesen in klarer Offsidestellung erreichte. Seine direkt geschlagene Flanke in die Mitte verwertete Loïc Chatten zum 7. Saisontreffer. Ebenso schön, und korrekt erzielt, war der Basler Aus­gleich. Über Captain Ricardo Silva gelangte der Ball zu Ileyes Meslem, der direkt den mit­laufenden Sidy Dieng bediente, der ebenso sicher wie Chatton den Ball ins Netz beförder­te. Fussball kann schön, vor allem aber einfach sein, wenn der Ball direkt und sicher zirku­liert.

Viel K(r)ampf, aber wenig Kultur

Der Siegestreffer des FCS war nicht zwingend. Eine Freistossflanke von Hannes Hunziker bekam die FCBS-Abwehr nicht unter Kontrolle – und nach einigen Abprallern im Billard-Spiel bewies Chatton, warum er als Knipser gilt. Der Mittelstürmer stand richtig und beför­derte den dritten Prellball endgültig in die Tormaschen.

Es war eine Partie, die mehr vom Kampf und der Verbissenheit denn von der Spielkultur lebte. Auch Solothurn war nicht brillant, aber doch grundsolide und machte jene paar Feh­ler weniger, die zuletzt den Unterschied zwischen Gewinnern und Verlierern ausma­chen. „Wir werden unsere Punkte schon noch holen“, meinte später Black-Stars-Sportchef Peter Faé. Und kündigte ein Trio an, mit dem alles gut (oder zumindest besser) wird…

FC Black Stars Basel – FC Solothurn 1:2 (1:2)

Sportplatz Buschweilerhof. - 175 Zuschauer. - SR: Ricci. - Tore: 52. Chatton 0:1. 65. Dieng 1:1. 72. Chatton 1:2.

Black Stars: Oberle; Fahdy (63. Schwarz), Mandal (27. Bajraktari), Micic, Mbatchou; Mumenthaler, Silva, Alic, Meslem; Dieng, Rodriguez.

Solothurn: Jeffrey Grosjean; Kohler, Hasanovic, Waylon Grosjean, Du Buisson; Koch; Henzi (58. Schrittwieser), Hunziker, Stauffer (90. Anderegg), Veronica (80. Bisevac); Chatton.

Bemerkungen: Black Stars ohne Kalayci (gesperrt) sowie Ozan, Spahr und Uruejoma (alle verletzt). - Solothurn komplett. - Ver­war­nun­gen: 19. Mandal (Foul), 27. Koch (Reklamieren), 44. Silva (grobes Spiel), 81. Alic (Foul) und 82. Dieng (Reklamieren). – Eckbälle: 6:5 (2:4).