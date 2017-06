Es hat sich einiges getan in den letzten Monaten beim FC Concordia. Das Team, das in der 2. Liga regional nur knapp über dem Strich überwinterte, wurde auf die Rückrunde hin runderneuert. 14 Spieler mussten gehen, zehn neue kamen. Der Schnitt verfehlte seine Wirkung nicht: «Congeli» entfernte sich schnell von den Abstiegsplätzen und sammelte in der zweiten Saisonhälfte die drittmeisten Punkte – nur das Spitzenduo Reinach und Old Boys II war in dieser Beziehung besser.

«Es ist wirklich sehr gut gelaufen in den letzten Monaten», freut sich Anil Kumar, der seit der Winterpause beim Basler Traditionsverein an der Linie steht. Die beiden Hauptziele – die Abstiegsregion zu verlassen und aus den vielen Neuzugängen eine funktionierende Einheit zu bilden – wurden überraschend schnell erreicht. Das Projekt, den Club mittelfristig wieder in die 1. Liga zu bringen, ist also prima in die Gänge gekommen. «Was jetzt noch folgt, ist das Supplément», sagt der Trainer.