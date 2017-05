Zwei Angaben zum Freiluft-Boxmeeting am Samstag in der Kunsteisbahn St. Margarethen auf der Homepage von Swiss Boxing sind nicht ganz korrekt. Zum einen ist der als «Basel vs. Zürich» angekündigte Fight zwischen Fabian «HHH» Hartmann und Ramadan Hiseni nicht wirklich einer, denn Hartmann ist Baselbieter.

«Basel ist meine Stadt, das Baselbiet ist meine Heimat», sagt der 30-Jährige dazu. Die zweite Abweichung betrifft den Kampfnamen des Frenkendörfers: Dieser lautet eigentlich «Big Punch». Doch seit seinem Freundeskreis der Slogan «Hard, harder, Hartmann!» eingefallen ist, haftet ihm das «HHH» an. «Wenn das so weitergeht, werde ich wohl zwei Kampfnamen brauchen», sagt er und lacht.

Kampfsport ist Familiensache

In den Kampfsport wurde Fabian Hartmann sozusagen hineingeboren. Sein Vater führt in Füllinsdorf das Kun-Tai-Ko-Center, wo er als Kind viel Zeit verbrachte. Im Gegensatz zu seinen drei Geschwistern blieb er dem Kampfsport bis heute treu.