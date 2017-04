Am liebsten hätten die Spieler des RTV Basel am Mittwochabend den Rankhof nach dem Schlusspfiff wohl auf schnellstem Wege verlassen. Doch auch dieses Mal galt es, die Halle aufzuräumen.

Während die Gossauer Spieler in der Kabine den 30:28-Sieg und damit die Rettung in die Barrage feierten, liessen sich die Basler ihrerseits beim Kabelaufrollen und Papiereinsammeln den letzten Match und die gesamte Saison, die mit dem Abstieg in die NLB ein trauriges Ende genommen hatte, durch die Köpfe gehen.

Ein Spiegelbild der Saison

Basil Berger dachte wohl an seine beiden hundertprozentigen Chancen, die er Mitte der zweiten Halbzeit nicht verwertet hatte. Maurus Basler dürfte dagegen immer noch über den Grund für seine Zeitstrafe aus der 56. Minute gegrübelt haben.

«Die Schiris haben ein paar seltsame Entscheide gefällt», fand zwar auch Silvio Wernle, doch für den RTV-Interimstrainer machte es wenig Sinn, das Spiel im Detail zu sezieren und zu analysieren. «Wir sind nicht heute abgestiegen. Der Match gegen Gossau war einfach ein Spiegelbild der ganzen Saison.»

Abstieg mit dem besten Kader

So richtig fassen konnte man die Relegation in die Zweitklassigkeit bei den Realturnern nach Spielende noch nicht. Mit dem nominell besten Kader seit Jahren und dem Ziel, die Finalrunde zu erreichen, war man in die Spielzeit gestiegen. Als der Gang in die Abstiegsrunde feststand, herrschte kein echter Grund zur Beunruhigung, schliesslich hatte man die auf dem Papier wohl stärkste Equipe dieser Viererpoule.