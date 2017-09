Vorschau SM Staffel

Am Samstag, 16.09.2017 finden die Schweizer Staffelmeisterschaften in Jona statt. Aus den beiden Basel sind 22 Mannschaften gemeldet, welche in unterschiedlichen Disziplinen und Kategorien antreten werden.

Es sind dies Staffeln über 5x80m, 4x100m, 3x1000m und die Olympische Strecke (800m - 400m - 200m - 100m). Medaillenchancen haben u.a. folgende Teams:

Männer Olympische / LG athletics.baselland

U18W 4x100m, Olympische / LG athletics.baselland + 3x1000m / LC Fortuna Oberbaselbiet

U16W 3x1000m / LG athletics.baselland, LAS Old Boys Basel und LC Fortuna Oberbaselbiet