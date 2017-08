Mit den Teams vom HC Vikings Liestal 1, BSV RW Sursee, PSG Lyss, HC Mutschellen und dem TV Unterstrass war das Teilnehmerfeld stark besetzt. Entsprechend haben sich tolle, intensive und kampfbetonte Spiele entwickelt, die den Zuschauern die Faszination des Handballsportes einmal mehr vor Augen führten. Da das Liestaler Turnier kurz vor Meisterschaftsbeginn stattfindet, haben es die Mannschaften für unterschiedliche Zwecke genutzt. Die einen wollten den Formstand testen, während andere noch taktische Varianten ausprobierten. Für das heimische Team des HC Vikings Liestal hingegen war es der erste repräsentative Vergleich mit einem völlig umgebauten Team sowie dem neuen Trainer Kai Wetzel.

Aus der Sicht der Einheimischen kann festgehalten werden, dass man die Meisterschaft durchaus mit Zuversicht in Angriff nehmen kann. Das Fanionteam des HC Vikings Liestal hat gezeigt, dass es körperlich, spielerisch und kämpferisch bereits auf einem guten Stand ist. Sie gewinnt das Turnier mit 4 Siegen und dem Punktemaximum. Und dass, mit einem gegenüber dem Vorjahr völlig verjüngtem Team, nachdem sich einige langjährige Stammspieler und Leistungsträger in die 2. Mannschaft zurückgezogen haben. Ein Besuch in der Sporthalle Frenkenbündten zu den Meisterschaftsspielen wird sich also auf jeden Fall lohnen.