Die Leimentalerinnen sind gewillt, gegen die starken Zugerinnen auswärts erstmals Punkte einzufahren. Zuhause konnte man ein Unentschieden erzielen und einen deutlichen Sieg verbuchen, doch in der Innerschweiz reichte es bislang nicht für einen Sieg.



Nach dem letzten Spiel vergangenen Mittwochs gegen den TV Uster, konnten die HSG Ladies vor allem in der ersten Halbzeit Selbstvertrauen tanken. Dies möchte man mit nach Zug nehmen um die zwei Punkte zu gewinnen und die Spitzenposition in der Abstiegsrunde zu verteidigen.



Durch eine geschlossene Abwehrleistung und ein schnelles Spiel nach vorne, sollen diese Vorgaben in die Tat umgesetzt werden. Die Leimentalerinnen freuen sich über jeden mitreisenden Fan.