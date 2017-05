Der Handball in der Nordwestschweiz lebt! Speziell der Handball auf der Junioren-Leistungsstufe. Nach langjähriger Aufbauarbeit der vereinsübergreifenden Idee HSG Nordwest, welche seit 2011 entstanden ist, hat sich das Förderprojekt in den letzten Jahren kontinuierlich weiter entwickelt. Es ist eine Spitzenförderung entstanden, welche auf jeder Stufe (U15/U17/U19 Elite) in der höchsten nationalen Liga der zwölf besten Teams spielt.

Die Junioren stellen sich aus verschiedenen Stammvereinen der Kantone Basel-Stadt und Baselland zusammen. Diese Spieler profitieren von den sehr guten Rahmenbedingungen in der Region mit dem Sportklassensystem, dem regionalen Leistungszentrum (Handball intensiv) und zwei Leistungssportförderungen, welche in den vergangenen Jahren den Aufbau dieser Spitzenbewegung tatkräftig unterstützten.

Die Resultate sind positiv. Als Gruppensieger haben sich in diesem Jahr die U15- und U17-Elite für die Playoff-Finalspiele um den Schweizermeister-Titel qualifiziert. Diese werden nach Europacup-Formel ausgetragen. Dieser Erfolg ist ein Highlight für die HSG-Nordwest.