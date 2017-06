Erfolgreichste Athletin war Muriel Fabich (LC Therwil/U16W) mit vier Goldmedaillen. Sie triumphierte über 80 Meter und 80 Meter Hürden sowie im Hoch- und Weitsprung. Dreifachmeister wurden Elisa Mayer (LV Frenke/U18W/100m, 200m, Weit) und Elischa Tirelli (SC Liestal/U14M/60m, Weit, Kugel). Die sportlich wertvollsten Leistungen erzielten bei den Damen die Old Boys-Klubkolleginnen Salome Lang und Pascale Stöcklin. Lang gewann sowohl den Weit- wie auch den Hochsprung, in welchem sie mit übersprungenen 1.80 Meter die U23-EM-Limite bestätigte. Stöcklin gelang dies im Stabhochsprung mit einem erfolgreichen Versuch über 4.05 Meter. Bei den Männern wurden die beiden Neo-Kantonalrekordhalter Colin Wirz (SC Liestal/Speer, 59.81m) und Nils Wicki (LAS Old Boys Basel/Drei, 15.53m) ihrer Favoritenrolle jeweils gerecht und siegten souverän.

Die Hammerwurfbewerbe werden diesen Mittwoch, 14. Juni auf der Schützenmatte in Basel ausgetragen. Dort ist mit Old Boys-Athletin Livia Probst die Neo-Kantonalrekordhalterin am Start