3. Ein Kenner der Geschäftswelt mit Nachholbedarf im Vereinsrecht

Burgener ist seit 35 Jahren Unternehmer, steht mehreren Aktiengesellschaften vor, leitet Generalversammlungen und führt Unternehmen. Aber im Vereinsrecht, das steht fest, hat er Nachholbedarf. Nach dem Brigger-Schock zeigt er sich erstaunt darüber, dass sein Mann – obwohl er deutlich mehr Ja- als Nein-Stimmen bekommt – nicht gewählt ist. Doch so läuft das in Vereinen. Es braucht das absolute Mehr aller Stimmberechtigten. Eine Enthaltung wird so quasi zu einem Nein. Auch hätte er als Vereinsmitglied die Möglichkeit gehabt, das Wort zu ergreifen nach dem kritischen Votum. So hätte er den Schock vielleicht verhindern können. Das wenigstens legt die zweite Abstimmung zu Brigger nahe, die dann zugunsten des Wallisers ausging.