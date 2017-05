Immer wieder hatten die Old Boys Mühe, sich in der Promotion League zu halten, doch dieses Jahr wäre es beinahe um die Gelbschwarzen geschehen. Dass der Klassenerhalt nun eine Runde vor Schluss gesichert werden konnte ist umso erfreulicher, denn die Rückrunde der Old Boys war – bis zum Bavois-Spiel – mit zwei Siegen aus Elf Partien eine der schlechtesten Spielzeiten seit Beginn der Promotion League im Sommer 2012.

Nun folgte eben dieser dritte Sieg und wichtig diese Begegnung für die Old Boys war, zeigte der Start in die Partie: Bereits nach zwei Minuten erzielte Pascal Rietmann den Führungstreffer aus kurzer Distanz, wenige Minuten später doppelte der Stürmer per Kopf mit seinem vierten Saisontor nach. Wiederum nur wenige Momente später erhöhte Loic Limanj nach einem Freistoss zum 3:0.

Für den Innenverteidiger ist es bereits das zweite Tor in Folge, nachdem er zuvor in der ganzen Spielzeit nur ein Mal getroffen hat. «Wir machten heute die Tore, welche wir in der ganzen Saison nicht erzielt haben», meinte Doppeltorschütze Pascal Rietmann. Tatsächlich hat OB in den letzten beiden Partien zwei Treffer mehr erzielt, als in den zehn Spielen zuvor – symptomatisch für das wiedererstarkte Old Boys.

Cup-Qualifikation als Abschluss

Ebenfalls symptomatisch die zwei Tore von Karim Barry: Der Stürmer, dessen Wechsel zur U23 des SC Freiburg Anfang Saison von der OB-Vereinsführung verhindert wurde, hatte eine schwierige Spielzeit hinter sich. Doch gegen Bavois konnte Barry sein ganzes Potenzial abrufen, gab die Vorlage zum 1:0 und erzielte den vierten und fünften Treffer gleich selbst: Beim 4:0 düpierte er nach Zuspiel von Serkan Korkmaz Goalie Enrico mit einem schönen Lob, das 5:0 erzielte der «Neuner» nach einem Zuspiel des eigenen Torhüters Oliver Klaus und einer kleinen Soloeinlage.

Keine 35 Minuten waren nach diesen fünf Toren gespielt! Der Ehrentreffer für die Waadtländer nach der Pause kam zu spät. «Wir waren richtig bereit, wir haben gut trainiert die letzten paar Wochen und haben uns nun dafür belohnt», freute sich Pascal Rietmann. Nachdem bereits kurz nach der Pause bekannt wurde, dass die U21 des FCB bei United 2:0 führt, war die Partie in Bavois gelaufen, denn beide Teams konnten sich der Rettung sicher sein.

Für den Basler Quartierklub geht eine schwierige Saison zu Ende, umso wichtiger ist der Verbleib in der höchsten Schweizer Amateurliga. Nächste Woche folgt die bedeutungslose Dernière gegen YF Juventus, bevor in zwei Wochen der Absteiger United Zürich für die Cup-Qualifikation auf die Schützenmatte kommt.

OB wird alles daran setzen, zum fünften Mal in Folge die erste Hauptrunde des Schweizer Cups zu erreichen.