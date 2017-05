Natürlich kann man sich an weniger Erfreuliches erinnern und jene fünf Niederlagen in Fol­ge von Februar und März 2017 zu Rate ziehen, als die «Wings» auch beim Schlusslicht Winterthur und zuhause gegen den Vorletzten SAM Massagno hohe Niederlagen bezo­gen. Man kann aber auch die 3. Zwischenrunde in den Fokus rücken, als die Birsfelder in Lugano und Neuchâtel siegten und zuhause den Meister Fribourg bezwangen.

«Wenn bei uns alle Leistungsträger verletzungsfrei waren, dann konnten wir mit den fünf Landesgrös­sen immer auf Augenhöhe mitspielen», so Cheftrainer Roland Pavloski. Dies war auch ge­gen Lugano in den Playoffs der Fall, wo wenig fehlte, auch wenn immer genug fehlte, um als Verlierer vom Feld zu gehen. «Im Rückblick war es eine schwierige, aber gute Saison. Man darf nicht vergessen, dass wir bereits nach der 2. Runde als Playoff-Teilnehmer fest­standen. Andere Teams mit einem doppelt so hohen Budget verpassten sogar diese Playoffs», so der Birsfelder. Mit Namen heissen diese Teams Boncourt und Massagno.

Mehr Mittel wären nötig

In der Tat war das Kader der Starwings, wie seit Jahren, sehr schmal. Zu schmal. Pech war, dass alle Neuzuzüge (Robert Devcic, Partric Hauri und Donaldon Thélémarque) we­gen Beruf (Devcic) und Blesserungen, die Operationen mit sich zogen, nie (Devcic, Thélé­marque) oder kaum (Hauri) spielen konnten. Und auch die besten Junioren, Augusto Car­rara und Aleksa Pavlovic fielen den grössten Teil der Saison aus, wobei sie eh primär in der U19-Inter-Equipe zum Einsatz kommen.