Rückblickend hat ihr diese Erfahrung aber nicht geschadet. Im Gegenteil: Repond ist heute sehr selbstbewusst und weiss genau, was sie will, und was sie erreichen kann. Ihre Ziele sind hoch, aber realistisch: Repond möchte sich für die Olympischen Spiele 2018 und für die alljährlichen Weltmeisterschaften qualifizieren. Ebenso wünscht sie sich, einmal zu den zehn besten Läuferinnen Europas zu gehören: «Ich trainiere 25 Stunden die Woche – bald ist mein Niveau hoch genug, um an einem EM-Final mitzulaufen.» Und natürlich möchte die Baslerin auch Schweizer Meisterin in der Elite werden. Sie ist auf besten Weg dazu – 2015 lief sie auf den 5. Platz, ein Jahr später holte sie Bronze.

Keine Lust auf Party

Trotz diesen grossen Träumen, ist Repond auf dem Boden geblieben und schaut realistisch in die Zukunft: «Ich werde sicher noch ein oder zwei Jahre voll auf den Leistungssport setzen – was danach kommt, weiss ich nicht.» Ein Studium in Medienwissenschaften oder Journalismus würde sie interessieren oder eine Ausbildung zur Eiskunstlauftrainerin.