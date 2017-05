Obwohl der Pokal bereits am Freitag nach dem Spiel gegen den FC St. Gallen auf dem Rasen des St. Jakob-Parks präsentiert wird, findet die offizielle Meisterfeier erst am Samstag in der Basler Innenstadt statt.

Vor dem Spiel gegen St. Gallen wird der abtretende Präsident Bernhard Heusler Trainer Urs Fischer sowie seinen Assistenztrainer Markus Hoffmann und den Stürmer Marc Janko verabschieden. Das Spiel gegen St. Gallen beginnt um 20:30, die Verantwortlichen des FCB bitten aber alle Zuschauer, ihre Plätze bereits um 20:15 einzunehmen, damit die Zeremonie über die Bühne gehen kann.

Nach dem Spiel werden Bernhard Heusler und seine Verwaltungsratskollegen verabschiedet, danach erhält der FCB offiziell den Meisterschaftspokal. In der Innenstadt findet am Freitagabend keine vom Verein getragene Meisterfeier statt.

Meisterfeier mit Helmut Benthaus

Diese beginnt am Samstag um 18:00 mit dem offiziellen Meister-Cortège. Dabei werden auf zehn Waggis-Wagen Meisterspieler aller Epochen mitfahren. Unter anderem werden Kurt Thalmann (Meisterspieler 1953), Helmut Benthaus, Admir Smajic, Christian Giménez, Julio Hernán Rossi, Philipp und David Degen, Pascal Zuberbühler und Franco Costanzo dabei sein. Natürlich wird auch die Double-Mannschaft von 2017 auf den Waggis-Wagen vertreten sein.

Die Route der Basler Meisterfeier: