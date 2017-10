«Eigentlich haben wir gut gespielt», begann Arjan Peço seine Matchanalyse. Doch das Wort «eigentlich» nahm vorweg, dass nicht das herausgekommen war, was sich der Trainer des FC Basel U21 und seine Mannschaft beim FC Köniz erhofft hatten. Am Ende resultierte nämlich eine unglückliche, aber keineswegs unlogische 0:2-Niederlage.

Effizienz und Killerinstinkt fehlten

Der Hauptgrund dafür war, dass den Baslern in der letzten Zone Effizienz und Killerinstinkt fehlten. Statt einer komfortablen Führung stand es zur Pause immer noch 0:0. Mehr als einen Pfostenschuss von Afimico Pululu (10.) brachte der FCB trotz mehrerer guter Möglichkeiten nicht zustande.

Nach dem Seitenwechsel steigerten sich die Berner, konnten aber an optischen Dominanz der in weiss spielenden Gäste nur wenig ändern. «Bis zum gegnerischen Sechzehner sah unser Spiel ganz gut aus, doch dann fehlte uns die letzte Entschlossenheit», seufzte Arjan Peço und musste ansehen, wie es die Könizer in der 79. Minute besser machten.

«Wer die Tore nicht macht, kassiert sie»

Nach David Stojanovs Führungstreffer warfen die Basler noch einmal alles nach vorne und wurden in der Schlussminute ausgekontert. Es war die endgültige Entscheidung und ein weiterer Beweis für die alte Fussballweisheit, «Wer die Tore nicht macht, kassiert sie».

Für eine Anekdote an einem unbefriedigenden Nachmittag hatte übrigens Luca Tausch gesorgt. Der FCB-Stürmer betrat bei seiner Einwechslung zu früh den Platz und bekam dafür eine Gelbe Karte, wie man sie nicht allzu oft zu sehen bekommt.