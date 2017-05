Vom 25. bis 27. Mai 2017 war eine kleine Delegation Karatesportler/innen vom Budo Sport Center Liestal in Wald-Michelbach (D) am internationalen U21 Karate Randori. Nebst dem sportlichen Wettkampf gab es mehrere Trainingseinheiten (freies kämpfen) vor dem Wettkampftag (am Samstag), wo die Sportlerinnen und Sportler gegenseitige Erfahrungen austauschen und voneinander profitieren konnten. Gekämpft wurde am Turnier nach dem Round-Robin System (jeder gegen jeden).

Kevin Wagner (U18 +76kg), Alessandro Sama (U21 -76kg) und Mia Kadoic (U21 +68kg) konnten in den Vorrunden einige Siege erzielen, verloren jedoch alle drei eine Begegnung für den Einzug ins Finale und qualifizierten sich für den kleinen Final im Kampf um Bronze. Diesen Zweikampf konnten alle drei für sich entscheiden und holten den 3. Schlussrang.