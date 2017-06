Mindestens einen unangenehmen Entscheid musste der Präsident in seiner ersten ganzen Saison aber bereits treffen. Weil er die Saisonziele gefährdet sah, wurde das Trainergespann Reto Waldmeier und Roger Gerber im vergangenen Dezember durch Reto Gertschen abgelöst. «Die gesetzten Ziele konnten dann trotz grossem Druck vollumfänglich erreicht werden, was dem Staff und der Mannschaft hoch anzurechnen ist.»

Diejenigen, welche mit Schnellmann zu tun haben, schätzen die Offenheit, Bescheidenheit und Zielstrebigkeit des Präsidenten. Er selber erwartet Fairness, Identifikation, Einsatzbereitschaft, Loyalität und ist auch bereit, dies selber einzugeben. Im Falle von Reto Waldmeier führte dies dazu, dass dieser seiner Stärken folgend weiterhin vollamtlich im Verein tätig ist und die Verantwortung der Nachwuchs Leistungsstufe übernahm.

Investitionen in den Nachwuchs

Das Thema Nachwuchs liegt dem Präsidenten besonders am Herzen, hat der Club doch das Ziel, jährlich eigene Talente in die 1. Mannschaft einzubauen. Es wird permanent in die Trainerqualitäten und Rahmenbedingungen investiert. «Mit der Zusammenarbeit mit dem Vitaliscenter kann nun den Leistungsstufen optimale prophylaktische Betreuung und gratis ‹Bobo-Stunden› angeboten werden. Zudem steht ab dieser Saison allen Nachwuchsspielern ein neutraler Sparringspartner bei Problemen (Schule, Beruf, Privates) zur Verfügung und die Trainer erfahren so die nötige Entlastung», so Schnellmann.

Er ist überzeugt vom Potenzial des Basler Eishockeys, da viele Voraussetzungen dafür vorhanden sind. Mit dem Sportamt pflegt man eine konstruktive Zusammenarbeit und tauscht sich permanent aus, um weitere Optimierungen anzustreben. Zudem verfügt man über eine gute Infrastruktur, tolle Fans sowie über Gönner und Sponsoren. Besonders gefreut habe ihn vergangene Saison, wie viele treue Fans den EHC Basel bei allen Spielen lautstark unterstützt haben.

Sponsoren gesucht

Eine grosse Herausforderung bleibt für Schnellmann jedoch weiterhin das Akquirieren von neuen Sponsoren und Donatoren sowie die sich stetig entwickelnden Gönnervereinigungen (Donatorenclub, Club 1932, 100er Club, Visionäre), um den Verein breiter abzustützen und um das mittelfristige Ziel – den Aufstieg in die NLB – zu erreichen. «Zum Wohle des Vereins wollen wir uns aber nicht auf Experimente einlassen und geben daher nicht mehr aus, wie eingenommen wird», mahnt Schnellmann. Nach den Erfahrungen in der Vergangenheit sicher die richtige Strategie.

An der Generalversammlung vom 27. Juni wird er den Mitgliedern eine «schwarze Null» präsentieren können. Das Budget für die kommende Saison wird sich in etwa auf dem gleichen Niveau wie vergangenes Jahr bewegen. «Die Herausforderung ist, mit gleichen finanziellen Mitteln ein für die 1. Mannschaft breiteres Kader und mehr Qualität auf das Eis zu bringen.»