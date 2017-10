Trainer Reto Gertschen war zu Umstellungen gezwungen, da Vogt und Gfeller aus familiären Gründen fehlten. Dafür waren Guantario und Spreyermann wieder mit von der Partie. Zudem verteidigte mit Tom Kohler neu ein 24jähriger Schweiz/Kanadier mit B-Lizenz aus Langenthal.

Viel vorgenommen hat sich die Basler Mannschaft für das zweite Spiel gegen die Zentralschweizer am Samstag Abend, wie Assistenztrainer Michael Eppler nach dem Spiel bestätigte und zeigte sich dabei teilweise zufrieden:

Zu viele individuelle Fehler

«Die Spieler haben viel umgesetzt, was wir uns vorgenommen haben, nämlich einfacher spielen und mehr Schüsse abzugeben. Schlussendlich ging es trotzdem nicht auf, da wir im Mitteldrittel zu viele individuelle Fehler gehabt haben.»

Auch der zweifache Torschütze für Basel, Damon Puntus, bemängelte das zweite Drittel: «Wir waren undiszipliniert und machten viel zu viele Fehler. Das hat der Gegner ausgenutzt.»

Tatsächlich waren es rund sechs kapitale Minuten wo die defensive Zuordnung vollends verloren ging und die Partie auf die Seite der Gäste lenkte. «Wir müssen nun in der Defensive weiter an uns schaffen und uns besser absprechen», so Puntus.

Fehlende Effizienz

Ein weiterer Grund für die heutige Niederlage war die fehlende Effizienz. Chancen waren durchaus vorhanden, insbesondere im Schlussdrittel. Die Basler scheiterten jedoch an Goalie Samuel Schweiger, am eigenen Unvermögen oder hatten auch etwas Pech. So soll ein Schuss Colas in der 51. Minute hinter der Linie gewesen sein.

Sowohl Damon Puntus wie auch Michael Eppler führen die fehlende Effizienz auf die ungenügende Präsenz vor dem gegnerischen Tor zurück:

«Schüsse hatten wir genug. Es war jedoch einfach für den Torhüter die Schüsse zu sehen. Wir müssen mehr Spieler vor dem Tor haben, präsenter sein, dann fällt auch mal einer rein und wir werden wieder auf die Siegesstrasse zurückkehren.»

Die nächste Möglichkeit dazu biete sich bereits am nächsten Dienstag, 3. Oktober um 20:15 Uhr in der St. Jakob Arena gegen den EHC Dübendorf.